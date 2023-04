Koninklijke familie onderweg naar Rotterdam voor Koningsdag

De koninklijke familie is onderweg naar Rotterdam voor de viering van Koningsdag, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). Het bezoek aan Rotterdam markeert het tienjarig koningschap van Willem-Alexander. Prinses Alexia is er dit jaar niet bij vanwege haar examens in Wales.

“Het koninklijk gezin is onderweg naar Rotterdam!”, luidt een tweet van het koninklijk huis op Twitter, waarbij een foto van koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prinses Amalia en prinses Ariane wordt gedeeld. “Zij beginnen daar hun wandeling in de Afrikaanderwijk in Rotterdam-Zuid. Op hun route zien zij Rotterdam in al haar veelzijdigheid: verschillende culturen, kunst, architectuur, geschiedenis en toekomst.”

Alexia, de middelste dochter van het koningspaar, vervolgt sinds de zomer van 2021 haar middelbareschooltijd aan het United World College of the Atlantic (UWC Atlantic College) in Llantwit Major in Wales. Zij gaat daar op voor haar Internationaal Baccalaureaat.