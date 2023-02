Krajicek onder de indruk van tenniskennis van koning

Richard Krajicek was onder de indruk van de kennis van koning Willem-Alexander over de tennissport. De koning bezocht zondag de finale van de vijftigste editie van het ABN AMRO Open en nam op de tribune op het centercourt plaats naast de toernooidirecteur.

“Hij heeft er zeker wel kijk op en zei ook dat hij zelf best vaak tennist”, zei Krajicek tijdens zijn terugblik op het toernooi. “Hij observeert goed en zag bijvoorbeeld als eerste in ons groepje dat Jannik Sinner tussen de punten wat moeilijker liep.”

De Italiaan Sinner moest in de eindstrijd zijn meerdere erkennen in de Rus Daniil Medvedev. Het werd 5-7 6-2 6-2 na bijna 2,5 uur. De hele finale zat Willem-Alexander in de boxen achter de baan, waar hij al die tijd naast Krajicek zat. “We hebben het over van alles gehad en hij wist heel veel van tennis af. Hij leefde erg mee, maar hij had geen voorkeur en klapte voor beide spelers veel. Hij was gewoon voor een mooie finale.”

Het ABN AMRO Open vierde het vijftigjarig bestaan. Ter gelegenheid van dat jubileum was er een expositie in Ahoy, die voor de finale door de koning werd bezocht.