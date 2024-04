Kunstwerk prinses Beatrix onder de hamer

Een kunstwerk dat prinses Beatrix in haar jeugd maakte wordt op 30 april geveild. De aquarel gaat onder de hamer bij veilinghuis Ald Fryslân, is dinsdag aangekondigd.

De creatie, gesigneerd met de naam ‘Trix’, werd waarschijnlijk rond 1950 gemaakt, toen de prinses 12 jaar oud was. Volgens het veilinghuis schonk de prinses het werk destijds aan de toenmalige gouvernante van Beatrix en haar zusjes, barones Rita van Heeckeren van Molecaten.

In 2006 werd de aquarel al eens geveild bij veilinghuis Sotheby’s in Amsterdam. Toen bracht de creatie bijna 12.000 euro op. De koper was destijds een Friese particulier. In 2008 was het kunstwerk tijdelijk te zien in Museum Martena in Franeker.