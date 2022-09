Laurentien biedt Oekraïense kinderen tweetalig prentenboek aan

In het virtuele bijzijn van de Duitse en Oekraïense presidentsvrouwen heeft prinses Laurentien donderdag in museum Beeld en Geluid in Den Haag een speciaal voorleesboek overhandigd aan Oekraïense kinderen die naar Nederland gevlucht zijn. Het boek is een initiatief waarmee gevluchte Oekraïense kinderen in oorlogstijd gesteund worden en welkom worden geheten in hun gastland.

Met het initiatief Better Time Stories krijgen Oekraïense kinderen een tweetalig (Nederlands en Oekraïens) prentenboek waarin het gaat over zaken als troost, liefde en optimisme. Het idee is dat familieleden die in Oekraïne achter zijn gebleven, via een app de boeken voor hun kinderen inspreken. Zo kunnen de kinderen op afstand alsnog voorgelezen worden door hun ouders, broer, zus, opa of oma.

Laurentien werd tijdens de presentatie fysiek vergezeld door de Oekraïense initiatiefnemer Andriy Shmyhelskyy, wiens hand ze vasthield toen hij emotioneel luisterde en keek naar het promotiefilmpje met beelden van de door de oorlog verscheurde families. De prinses zei “erg geraakt” te zijn door het initiatief en wilde er daarom graag aan meewerken.

Hoop

“Het waren eigenlijk drie dingen”, zei Laurentien over haar deelname aan het project. “Het eerste was jouw passie. Het tweede de content, want het zijn niet alleen boeken maar ook de samensmelting met technologie. Als je dit kan laten werken, is dat geweldig. En ten derde vond ik de kwaliteit van de mensen erg belangrijk.”

Olena Zelenska, de vrouw van de Oekraïense president Volodimir Zelenski, zei via een videoverbinding dat ze vroeger dol was op haar kinderen voorlezen en dat Oekraïners die de prentenboeken ontvangen, “geduld en hoop” moeten houden in oorlogstijd. De Duitse first lady Elke Büdenbender voegde daaraan toe dat voorlezen door een familielid hoop geeft en angsten doet overwinnen. “Het is een geweldig project dat toont dat de wereld ergens nog goed is en ook kan zijn.”

Met de lancering is donderdag ook meteen de donatiecampagne voor Better Time Stories gestart. Mensen kunnen geld doneren waardoor gevluchte kinderen gratis een prentenboek kunnen krijgen. Laurentien ziet graag dat het project ook in andere landen wordt opgepakt. “Ik hoop dat mensen ook in België, Duitsland en Oostenrijk op zullen staan en hieraan mee willen werken.”