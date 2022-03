Laurentien dankbaar voor ‘zuiver kompas’ van Constantijn

Prinses Laurentien heeft veel steun aan haar echtgenoot prins Constantijn. “Het geeft veel kracht om getrouwd te zijn met iemand met een heel zuiver kompas”, zegt de prinses in Trouw.

“Op het moment dat bij mij de onzekerheid toeslaat, kan ik dat bij hem toetsen. En andersom”, vervolgt ze. “We steunen elkaar in wat we doen en zullen ook altijd eerlijk zijn in onze feedback.”

De onzekerheid waar Laurentien mee kan kampen, is voor haar geen belemmering. “In het werk dat ik doe is het dagelijks een grote verwondering over al die verschillende perspectieven op de werkelijkheid die mensen erop nahouden. Misschien helpt mijn eigen onzekerheid me om meer vragen dan antwoorden te hebben.”

Vertrouwensband

De prinses voelt zich “bevoorrecht” dat ze door haar werk met veel verschillende mensen “een vertrouwensband” heeft opgebouwd. “Mensen die dakloos zijn, die moeite hebben met lezen en schrijven, kinderen en jongeren, mensen die door het systeem zijn vermorzeld of in armoede leven. Hun blik op de samenleving is vaak zo zuiver en helder, vaak helaas zo ontstaan door intens negatieve ervaringen.”

Die gesprekken houden Laurentien scherp en maken haar nederig, vertelt ze. “Ik vind het echt vreselijk als mensen soms zeggen: ‘U geeft ons een gezicht’. Niemand zou iemand anders nodig moeten hebben om een gezicht te hebben.”