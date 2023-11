Laurentien: gebruik kennis en ervaring voor inclusiever onderwijs

Prinses Laurentien heeft donderdag in Den Haag een toespraak gehouden tijdens het congres De Staat van Inclusief Onderwijs. Hier werd gekeken naar inclusief onderwijs voor studenten met een ondersteuningsvraag, zoals mantelzorgers en mensen met een functiebeperking of een chronische ziekte. De prinses zei onder meer dat de basis voor inclusiever onderwijs er is, maar dat er nog beter gebruikgemaakt kan worden van de kennis en ervaring die er al is om het in de toekomst nog inclusiever te maken.

Laurentien woonde tijdens het congres het plenaire programma bij en nam daarna het eerste exemplaar van het onderzoeksrapport over inclusief onderwijs in ontvangst. Hierin wordt de huidige stand van zaken rondom inclusief onderwijs op universiteiten en hogescholen besproken. Zo zijn er zeker positieve ontwikkelingen en gaan scholen aan de slag om inclusiever te worden, maar wordt het bewustzijn ervan nog niet altijd omgezet in daadwerkelijk inclusief onderwijs. Er wordt daarom gepleit voor een landelijke norm waar inclusief onderwijs aan moet voldoen.

“Dit is nog maar het begin, maar het is niet de start”, zei Laurentien over de conclusies in het rapport. “Laten we vooral leren van wat er al is. Ga geen ervaringsdeskundigen speciaal in het systeem inbouwen, maar draai de rollen om. Praat met mensen, wie heeft het inzicht om het probleem op te lossen? Een grondwet en een verdrag alleen is niet genoeg, het gaat ook om een grondhouding die we met elkaar hebben over hoe we het organiseren. Het moet niet zozeer zijn waar je verantwoordelijk voor bent, maar voor wie en voor wat je je verantwoordelijk voelt.”