Laurentien had gevoel titel van prinses te moeten verdienen

Prinses Laurentien heeft “heel erg” het gevoel gehad dat zij haar titel van prinses heeft moeten verdienen. Dat zegt de 57-jarige prinses in de podcast Daphne op Donderdag, waarin zij in gesprek gaat met schrijfster Daphne Deckers. Volgens Laurentien komt er een zekere “verantwoordelijkheid” kijken bij het dragen van die titel. “En die moet je dus ook verdienen.”

Laurentien heeft “enorm respect voor het instituut”, zegt ze in het gesprek met Deckers. “Ik heb respect voor de mensen die het instituut dragen (…) En je weet nooit of je het wel verdiend hebt en dan moet je er eigenlijk dus niet zo mee bezig zijn.”

Het leven als prinses is voor Laurentien “af en toe een zoektocht geweest”. “Maar dat hebben we samen gedaan”, zegt de prinses, waarmee ze doelt op haar man prins Constantijn. In de eerste jaren na hun huwelijk zocht Laurentien “misschien wel naar erkenning”. “Omdat je eigenlijk aan het schreeuwen bent: Ja, maar ik was ook nog iemand anders daarvoor! Ik denk dat dat misschien mijn ongemak was na het huwelijk, de eerste jaren.”

Ook zegt Laurentien dat er als prinses “van alles van je verwacht” wordt. “Je moet er mooi uitzien. Ja, en dat is misschien niet mijn natuurlijke habitat”, zegt ze daarover. Volgens Laurentien wordt zij door haar titel “en de gevoeligheden die daarbij komen kijken gedwongen om heel scherp en zuiver” naar haar eigen rol te kijken. “Jezelf vooral niet te overschreeuwen, jezelf vooral niet groter te maken dan je bent en ook niet kleiner. Maar gewoon precies in die neutrale ruimte luisteren”, zegt ze over de wijze waarop zij die rol invult.