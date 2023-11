Laurentien neemt boek over uitbreiden kinderrechten in ontvangst

Prinses Laurentien neemt op 4 december het eerste exemplaar van het boek Het recht op een stem in ontvangst. In het boek proberen kinderen en experts volwassenen ervan te overtuigen beter en meer naar kinderen te luisteren en het aantal kinderrechten uit te breiden. De presentatie vindt plaats in bioscoop Lux in Nijmegen.

In veertig artikelen staat in de Nederlandse wet vastgelegd welke rechten kinderen hebben. Een aantal van deze rechten zijn in de afgelopen jaren onder druk komen te staan, zoals het recht om bij de eigen ouders te blijven, het recht op gezondheidszorg en volgens veel kinderen ook het recht om gehoord te worden.

De 16-jarige Lars Westra was een van de grondleggers van het Kinderrechtencollectief. Westra nam het initiatief voor het boek. In zijn podcasts gaat hij ook in gesprek met politieke leiders over de participatie en kinderrechten in de politiek. Ook correspondent Tako Rietveld van het NOS Jeugdjournaal, hoogleraar kinderrechten Ton Liefaard en Lou-Anne Aidam van het UNICEF Jongerenpanel hebben aan het boek meegewerkt.

Prinses Laurentien zet zich ook al langer in voor kinderrechten. Met haar stichting Number Five Foundation zet ze zich in voor kinderen van de gedupeerden van de toeslagenaffaire en jarenlang stimuleerde ze met haar Missing Chapter Foundation de dialoog tussen kinderen en beleidsmakers.