Laurentien: uitvliegende kinderen na de zomer is wennen

Prinses Laurentien heeft deze zomer veel tijd met haar kinderen doorgebracht, maar nu de vakantie erop zit, gaan die weer naar school. Dat is soms best even wennen, zo vertelt de vrouw van prins Constantijn maandag aan Blauw Bloed.

“Ze zeggen van wel, het lijkt er wel op”, antwoordt Laurentien op de vraag of Eloise (21), Claus-Casimir (19) en Leonore (17) klaar zijn voor het nieuwe schooljaar. “Ze vliegen allemaal weer uit, dat is ook altijd weer even wennen, want je hebt een fijne tijd met elkaar doorgebracht. Maar het gaat ze hartstikke goed en ze hebben ook weer alle energie.”

Eloise studeert sinds 2020 aan de hotelschool, Claus-Casimir begint dit jaar aan de ESCP Business School in Turijn en Leonore studeert, net als haar nicht Alexia dat deed, in Wales. Het gezin heeft “een superzomer” gehad, aldus Laurentien. “Ik heb alle energie om het werk te doen.”