Margriet naar viering 200 jaar Koninklijk College Zeemanshoop

Prinses Margriet gaat donderdag 19 mei naar Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam om daar de viering van het 200-jarig bestaan van het Koninklijk College Zeemanshoop bij te wonen. Sinds 1972 is de prinses beschermvrouwe van het College, aldus de Rijksvoorlichtingsdienst.

Tijdens de feestelijke bijeenkomst worden diverse toespraken gehouden en krijgt de voorzitter van stichting Zeemanswelvaren een jubileumcadeau overhandigd. Ook Margriet zelf krijgt een presentje ter ere van haar 50-jarig jubileum als beschermvrouwe van het College.

Het Koninklijk College Zeemanshoop werd in 1822 opgericht door achttien koopvaardijkapiteins om sociale zekerheid te bieden aan zeevarenden. Ook werd de wetenschappelijke kennis onder kapiteins vergroot door het organiseren van lezingen en wedstrijden. Sinds 1972 heeft het de koninklijke status.

Vanwege het jubileum is er in Het Scheepvaartmuseum een tentoonstelling ingericht over het College. De expositie 200 jaar College Zeemanshoop is dit jaar nog tot en met 7 november te zien.