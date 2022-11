Margriet spreekt op congres over humanitair oorlogsrecht

Prinses Margriet heeft donderdag de opening van het tweedaagse Humanitair Oorlogsrecht Congres van het Nederlandse Rode Kruis bijgewoond. Bij de opening in Amare in Den Haag hield Margriet een korte toespraak.

Het congres gaat over de relevantie van het humanitair oorlogsrecht in Nederland. Op het congres wordt het humanitair oorlogsrecht in de Nederlandse context besproken tijdens lezingen, workshops en rondetafelgesprekken met experts. Ook wordt er gesproken over de bescherming van burgers in gewapende conflicten en het verminderen van de risico’s die daaruit voortvloeien.

Prinses Margriet is erevoorzitter van het Nederlandse Rode Kruis.