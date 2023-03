Máxima bezoekt oude centrum van Rabat

Koningin Máxima is op de tweede dag van haar driedaagse VN-bezoek aan Marokko het oude centrum van Rabat ingegaan. Ze bezocht daar verschillende kleine ondernemers.

De vorstin maakt de reis in haar functie van speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling. Ze ging onder meer in gesprek met een lederwarenverkoper die in zijn winkel tassen en poefjes aanbiedt.

Ook ging Máxima langs bij een voormalige verpleegkundige die vijf jaar geleden in haar eigen huis een bakbedrijfje begon. Ze verkoopt onder meer traditionele Marokkaanse koekjes en gebak.

De trip staat in het teken van de ontwikkeling van digitale betalingssystemen. Het is de eerste keer dat koningin Máxima Marokko bezoekt in haar VN-functie.