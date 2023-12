Máxima bij symposium voor 20-jarig bestaan Prince Claus Chair

Koningin Máxima heeft woensdagmiddag een symposium bijgewoond ter ere van het twintigjarig bestaan van de Prince Claus Chair in Equity and Development. De vorstin was bij het plenaire programma in de Nieuwe Kerk in Den Haag en sprak ook met alumni en studenten van de Universiteit Utrecht en het International Institute of Social Studies.

De leerstoel, ook wel hoogleraarspost genoemd, is twintig jaar geleden door het ISS en de Universiteit Utrecht ingesteld en opgedragen aan de in 2002 overleden prins Claus. Máxima is beschermvrouwe van de Prins Claus Leerstoel.

Het thema van het symposium was rechtvaardige klimaattransitie. Daarover werd gesproken tijdens onder meer een panelgesprek. Daarna ging Máxima in gesprek met alumni en studenten.