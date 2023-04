Máxima en Brigitte Macron bespreken mentale gezondheid jongeren

Koningin Máxima heeft woensdagochtend met de vrouw van de Franse president, Brigitte Macron, een bezoek gebracht aan Stichting MIND Us, die zicht richt op de mentale gezondheid van jongeren.

Koningin Máxima is erevoorzitter van MIND Us en liet Brigitte Macron kennismaken met de aanpak van de stichting. Het bezoek bestond uit twee onderdelen, met eerst een rondetafelgesprek over de mentale gezondheid van jongeren in Nederland. Vervolgens bespraken ze de drie aandachtsgebieden van MIND Us: wijk & vrije tijd, onderwijs & opleiding en online.

Ook gingen ze in gesprek met aanwezige jongeren. “Ik ben opnieuw onder de indruk over de wijze waarop onze partners en met name de jongeren helder over het voetlicht konden brengen wat er op dit vlak nodig is”, zegt directeur van MIND Us Frederieke Vriends in een persbericht. “Ook Frankrijk kent vergelijkbare problemen bij jongeren rondom hun mentale gezondheid. Bezoeken als deze zijn een mooie manier om ook over de landsgrenzen heen van elkaar te leren.”