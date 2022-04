Máxima had spijt van impulsief kopen duur haarstukje

Koningin Máxima heeft vroeger ook “veel fouten” gemaakt als het om geld ging. Zo kocht zij toen ze jong was wel eens spullen waar ze achteraf spijt van had. Dat vertelde zij vrijdagochtend op radiozender FunX in de ochtendshow van dj Fernando Halman, waar zij te gast was.

“Ik heb veel dingen gekocht waarvan ik dacht: wat héb je daar aan”, aldus Máxima. “Oorbellen, of een haarstukje. Dat werkte dan helemaal niet, mijn haar zag er niet uit. En dat terwijl het best duur was.” Dat geld kon zij niet meer sparen voor een grote reis die zij samen met haar vriendinnen wilde gaan maken. “Daarna moest ik nóg harder sparen om dat einddoel te halen. Dat is wel gelukt, maar ik moest wel nog meer knokken.”

Máxima leerde van haar ouders dat zij zelf moest werken voor haar geld. “Mijn eerste bijbaantje was het geven van wiskundelessen aan jongere kinderen”, vertelde zij Fernando. “Ik ben altijd goed met cijfers geweest, ik ben een rekenfreak. Dus daarmee heb ik mijn eerste centjes verdiend.”

Koningin Máxima praat vrijdag in de ochtendshow Start! met twee jongeren over geldzaken. De aanwezigheid van Máxima is in het kader van de elfde editie van de Week van het Geld, die op 28 maart van start ging.