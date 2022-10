Máxima heeft impact in Tanzania

Koningin Máxima kijkt tevreden terug op haar woensdagavond in Dar-es-Salaam afgesloten VN-bezoek aan Tanzania. Dat zei de koningin in een korte ontmoeting met de media. Maar belangrijker, aldus de Nederlandse ambassadeur Wiebe de Boer, Tanzania is heel blij met haar komst. In haar VN-functie heeft de koningin de nationale plannen om de toegankelijkheid tot financiële diensten te verbeteren en uit te breiden een belangrijke impuls gegeven. “Dat doet ze door advies te geven en voorbeelden aan te halen uit andere landen. Het wiel hoeft niet tien keer te worden uitgevonden”, aldus De Boer.

Máxima was in 2010 en 2013 ook al in het Oost-Afrikaanse land. “In die tijd is veel vooruitgang gemaakt, maar de laatste jaren is het afgevlakt”, aldus de koningin. Er was dus enige aanmoediging nodig. “De koningin heeft ons gewezen op verbeterpunten. Zo zijn de financiële diensten veel te duur. Daardoor gebruiken mensen ze niet”, beaamde de gouverneur van de Centrale Bank, Florens Luoga die Máxima in haar rol als VN-pleitbezorger aan het begin van de middag ontmoette. “We kunnen aan de slag, nee, we moeten aan het werk.” Dat maken de door de koningin vaak geciteerde cijfers van de Wereldbank ook duidelijk: iets meer dan de helft van de Tanzaniaanse bevolking heeft maar toegang tot financiële diensten. Dat is een enorme groei sinds 2010 – toen was het 17 procent – maar blijft achter bij buurlanden als Rwanda en Kenia.

President Samia Suluhu Hassan ontving de koningin en haar delegatie in State House. Ook zij bedankte haar voor het VN-bezoek. “We hebben lang moeten wachten.” Máxima wist ook waarom. “Ik zou in 2018 al komen, maar werd toen ziek.” De koningin vertelde bij het afscheid van de president dat ze ook persoonlijke herinneringen heeft aan Tanzania, waar ze jaren geleden met haar ouders hun zilveren huwelijk heeft gevierd. Voor haar schoonfamilie heeft Tanzania ook bijzondere betekenis. Prins Claus groeide er op en prins Bernhard kwam er ook vaak en graag. “Mijn betrokkenheid met Afrika is vanuit mijn werk”, aldus de koningin.