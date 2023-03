Máxima in eerder gedragen japon van Jan Taminiau aan staatsbanket

Koningin Máxima verscheen dinsdag in een bekende japon aan het staatsbanket in Slowakije. Het groene kanten exemplaar is van de door Máxima geliefde ontwerper Jan Taminiau.

Eerder droeg Máxima de japon al tijdens het staatsbezoek aan Portugal in 2017. Volgens Josine Droogendijk, van het blog Modekoningin Máxima, had de koningin de japon ook aan tijdens de bruiloft van vriendin Marianna Goulandris in Londen. De koningin droeg verder een diadeem met smaragden, dat koningin Wilhelmina op haar 16e als kerstcadeau kreeg.

De eerste dag van het staatsbezoek stond in het teken van persvrijheid. Het koningspaar sprak met president Zuzana Čaputová en haar partner Juraj Rizman, legde een krans bij het gedenkteken De Poort van de Vrijheid en maakte een wandeling door Bratislava. Later spreken de koning en koningin onder meer met jongeren over gendergelijkheid en brengen ze een bezoek aan café Teplaren. Daar werden vorig jaar twee mensen doodgeschoten vanwege hun geaardheid.