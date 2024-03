Máxima lanceert tool voor mentale hulp aan jongeren

Koningin Máxima heeft dinsdagochtend een onlinetool van de stichting MIND Us gelanceerd om volwassenen te leren hoe ze jongeren kunnen helpen met beginnende psychische klachten. De lancering is bij Skatepark Den Haag. Máxima is erevoorzitter MIND Us, een organisatie die jongeren helpt grip op hun mentale gezondheid te krijgen.

De koningin lanceerde de tool door samen met een paar jongeren op een rode knop te drukken. Kort daarvoor raceten skateboarders en steppers voorbij.

Diverse organisaties zetten daarna hun handtekening onder een verklaring om een bijdrage te leveren aan de verdere implementatie van de tool. Máxima gaat vervolgens met vertegenwoordigers van die instanties in gesprek over onder meer hoe zij de training gaan inzetten.

De tool De Checkers leert onder anderen familieleden, docenten en sportcoaches bewust worden van hun steunende rol aan jongeren en geeft ze handvatten daarmee om te gaan. Het programma bestaat uit drie modules. De eerste richt zich op het signaleren van mentale problemen bij jongeren. De tweede gaat over het voeren van gesprekken over hun mentale gezondheid en de laatste focust zich op hoe volwassenen jongeren verder kunnen helpen.