Máxima naar Europees congres over homofobie en transfobie

Koningin Máxima is woensdag 15 mei bij een congres over homofobie en transfobie in Den Haag. Het zogenoemde IDAHOT+ Forum maakt deel uit van de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie.

Tijdens het congres spreken de deelnemers over internationale ontwikkelingen op het gebied van lhbtiq+-emancipatie en -beleid. Máxima houdt een korte toespraak.

De bijeenkomst, die van dinsdag 14 tot en met donderdag 16 mei plaatsvindt, trekt bewindspersonen, beleidsmakers, experts, activisten en ngo’s uit heel Europa naar Pulchri Studio in de hofstad. Ze bespreken hoe de positie en de rechten van lhbtiq+-personen verbeterd kunnen worden en praten over de successen en tegenslagen van de afgelopen jaren.

Onder anderen minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mensenrechtencommissaris Michael O’Flaherty, Eurocommissaris voor Gelijkheid Helena Dalli en plaatsvervangend secretaris-generaal van de Raad van Europa Bjørn Berge zijn op het congres aanwezig.