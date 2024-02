Máxima praat in Colombia over financiële gezondheid

Koningin Máxima heeft dinsdag in de Colombiaanse hoofdstad Bogota een bezoek gebracht aan het ministerie van Financiën. Ze is in Colombia in haar rol als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA).

Tijdens een vergadering met onder anderen minister Ricardo Bonilla werd gesproken over verschillende onderwerpen op het gebied van financiële inclusie, waaronder het belang van financiële gezondheid voor Colombianen.

De koningin is al sinds zondag in het land. De afgelopen dagen bezocht Máxima rondom de stad Medellin een aantal projecten.

Máxima bracht in 2014 al een bezoek aan Colombia in haar rol als UNSGSA. Het huidige bezoek aan het Zuid-Amerikaanse land duurt nog tot en met woensdag.