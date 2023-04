Máxima showt opvallende ‘gatenjas’ bij bezoek in Milaan

Koningin Máxima is haar eendaagse bezoek aan Milaan dinsdag gestart in de buitenlucht. Ze kreeg in de wijk Isola een rondleiding door een nieuw stadspark.

Máxima had een opvallende jas uit de kast getrokken. De koningin droeg een trenchcoat vol gouden ringen waar dwars doorheen gekeken kon worden. Volgens Josine Droogendijk, van het blog Modekoningin Máxima, is de mantel afkomstig van modeontwerper Claes Iversen.

Aan de rand van het stadspark nam Máxima ook een kijkje bij de woontorens Bosco Verticale, wat ‘verticaal bos’ betekent. In de gebouwen zijn op de balkons veel struiken en bomen geplant. De verantwoordelijk architect, Stefano Boeri, ontwierp ook de Trudo Toren in Eindhoven en Wonderwoods in Utrecht. Dit zijn soortgelijke groene gebouwen.

Later dinsdag brengt Máxima ook een bezoek aan Nederlandse ontwerpers die exposeren tijdens de Milan Design Week.