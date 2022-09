Máxima sluit werkbezoek aan VS af in Houston

Koningin Máxima sluit vrijdag het vierdaagse werkbezoek aan de Verenigde Staten af in de stad Houston. In de grootste stad van de staat Texas maakt de vorstin onder meer een boottocht en brengt zij een bezoek aan een medisch centrum waar innovatieve behandelingen tegen kanker worden gegeven.

De dag start met een bijeenkomst waarin wordt gesproken over de bescherming van de stad tegen overstromingen en hoe de kennis van Nederlandse bedrijven hier een bijdrage aan kan leveren. Aansluitend stapt Máxima op een boot voor een tour over de Buffalo Bayou. Op het schip wordt gesproken over maatregelen die Houston heeft getroffen tegen wateroverlast. De tocht eindigt bij een voormalig ondergronds waterreservoir.

De koningin sluit later op de dag aan bij een gesprek over kustbescherming. Bij dit gesprek is ook een vanuit Nederland meegereisde CEO-delegatie aanwezig.

Later op de dag staat er een bezoek aan het MD Anderson Cancer Center op het programma. Hier krijgt Máxima uitleg over innovatieve behandelingen tegen kanker en bezoekt ze de afdeling waar kinderen worden behandeld.

Met een receptie in het Museum of Fine Arts, waar de koningin ook een korte toespraak zal houden, wordt het werkbezoek in aanwezigheid van Amerikaanse en Nederlandse bedrijven in Texas afgesloten.