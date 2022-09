Máxima zegt dat dochters gevoelens soms ‘geen naam’ kunnen geven

Koningin Máxima merkt dat haar dochters hun gevoelens soms niet “een naam” kunnen geven. Dat zei de vrouw van koning Willem-Alexander dinsdag tijdens een bijeenkomst in Den Haag over de invloed van social media op de mentale gezondheid van jongeren. Máxima denkt dat het kan helpen om gevoelens meer aandacht te geven op socialmediaplatformen.

Omdat gevoelens soms moeilijk te duiden zijn vindt de koningin de animatiefilm Inside Out “mooi”, vertelde ze tijdens een van de rondetafelgesprekken. Deze film laat volgens haar zien hoe vijf gevoelens “met elkaar vechten” in het hoofd van een meisje. De bijeenkomst werd georganiseerd door de stichting MIND Us, waarvan de koningin erevoorzitter is en vond plaats in het hoofdkantoor van T-Mobile. Deze stichting wil dat jongeren meer grip krijgen op hun mentale gezondheid en dat zij hulp weten te vinden indien nodig.

Eerder in het rondetafelgesprek toonde een vertegenwoordiger van T-Mobile een zwarte doos, waar hij zijn mobiele telefoon zorgvuldig in opborg. Volgens hem is bewezen dat het goed opbergen van je telefoon ervoor zorgt dat je mentaal “meer afscheid” neemt. Máxima grapte vervolgens dat dit haar wel een goed kerstcadeau leek. Daarop lachten de andere tafelgasten en de toeschouwers.

Twijfels

De koningin vertelde begin dit jaar in een interactieve denksessie over sociale media en de mentale gezondheid van jongeren dat zij betrokken is bij wat haar dochters doen op sociale media. Tijdens de denksessie werd bijvoorbeeld gesproken over hoe ouders om kunnen gaan met wat hun kinderen online meemaken. Daarop vertelde de koningin dat ze haar dochters volgt op Instagram en goed in de gaten houdt wat zij hierop delen. Plaatsen Amalia, Alexia of Ariane iets waar zij haar twijfels bij heeft, dan spreekt ze hen daarop aan.

Máxima richt zich de laatste jaren tijdens haar werk in Nederland veel op mentale gezondheid. Zo sprak de koningin eerder dit jaar nog met jongeren over mentale gezondheid op onder meer de ontvangstweek voor studenten in Delft, het Nova College in Beverwijk en de Hogeschool Leiden. Aanleiding om zich als erevoorzitter in te spannen voor MIND Us is de zelfgekozen dood van haar zusje Inés, zei de koningin eerder. Haar jongste zus maakte in 2018 op 33-jarige leeftijd een einde aan haar leven. Zij leed aan depressies.