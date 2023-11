Máxima ziet tentoonstelling Viviane Sassen in Parijs

Koningin Máxima heeft op de tweede dag van haar bezoek aan Parijs een bezoek gebracht aan een tentoonstelling van de Nederlandse Viviane Sassen. De kunstenares en fotografe leidde de vorstin zelf rond in het Maison Européenne de la Photographie.

Máxima sprak tijdens de rondleiding met Sassen over haar werk. Ook ontmoette ze enkele Frans-Nederlandse fotografen die in het buitenland wonen of werken.

Dinsdag stond voor Máxima ook al in het teken van cultuur. Ze was toen in het Musée des Arts Décoratifs om een tentoonstelling rond de Nederlandse modeontwerpster Iris van Herpen te openen.

Na de opening hield Máxima een speech en kreeg ze in aanwezigheid van Brigitte Macron, echtgenote van de Franse president Emmanuel Macron, een rondleiding.