Video: Nederlands Kamerkoor reist mee met koningspaar

Het Nederlands Kamerkoor verzorgt dinsdagavond met de voorstelling Van Gogh in Me de zogenoemde contraprestatie van het staatsbezoek aan Oostenrijk. Met deze voorstelling bedanken koning Willem-Alexander en koningin Máxima voor de gastvrijheid tijdens de trip.

Artistiek directeur Tido Visser vindt het een “enorme eer” om op deze manier met het koningspaar mee te mogen reizen. “Het is de eerste keer dat er een koor meegaat met een staatsbezoek”, zegt Visser tegen het ANP. “Eerder gingen bijvoorbeeld het Concertgebouworkest en het Nederlands danstheater mee met een staatsbezoek en nu mogen wij. Wij bestaan sinds 1937 dus het is geweldig om dit in het jaar van ons 85-jarig bestaan te mogen doen.”

Van Gogh in Me zou eigenlijk pas op 13 november in Koninklijk Theater Carré haar wereldpremière beleven, maar dat is nu vanwege het staatsbezoek naar voren gehaald. De première is nu in het Wiener Konzerthaus. “Dat is een van de meest iconische zalen van Europa, dus het is sowieso een eer daar op te treden. We treden over de hele wereld op, maar dit is wel een van de zalen waar we graag staan”, zegt Visser.

Van Gogh en Klimt

Met Van Gogh in Me brengt het Nederlands Kamerkoor kunstwerken van Vincent van Gogh en Gustav Klimt tot leven. Een Italiaanse videostudio ontwikkelde speciaal voor de voorstelling een algoritme waardoor de werken van de schilders reageren op de muziek en emoties van de zanger en zo tot leven lijken te komen. “Het is een audiovisuele reis door het fin de siècle”, omschrijft Visser de manier waarop de stijlperiode van het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw in de voorstelling te zien is.

Het koor heeft er in ieder geval “ontzettend veel zin in”, zegt Visser. “Maar het is natuurlijk ook spannend. Vooral omdat alles weer bij elkaar moet komen. Maar we hebben alles onder leiding van chef-dirigent Peter Dijkstra onder controle. Het enige wat het nog af kan laten weten, is de techniek en dat wil je natuurlijk niet”, besluit Visser.

Van Gogh in Me is van 13 november tot en met 3 december op tournee door Nederland.