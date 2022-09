Nederlands koningspaar en Beatrix onderweg naar Nederland

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix zijn weer onderweg naar Nederland. Het regeringstoestel is maandagavond vertrokken uit Londen.

In de Britse hoofdstad woonden het koningspaar en de prinses de herdenkingsdienst van de Britse koningin Elizabeth bij. Later op de dag waren ze ook aanwezig bij de uitvaart in Windsor.

Dinsdag moet het koningspaar weer in Den Haag zijn voor Prinsjesdag. Vanuit de Koninklijke Schouwburg leest koning Willem-Alexander de Troonrede voor.