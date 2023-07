Nieuwe algemeen secretaris voor Dienst van het Koninklijk Huis

De Dienst van het Koninklijk Huis krijgt per 1 september een nieuwe algemeen secretaris. Bram Gille, momenteel plaatsvervangend Algemeen Secretaris, neemt de functie over van Eric Verwaal. Die doet een stapje terug in verband met zijn gezondheid.

Het is al enige tijd bekend dat Verwaal kampt met long covid. Om die reden nam Gille sinds het najaar van 2022 al verscheidene werkzaamheden van hem over.

De Dienst van het Koninklijk Huis (DKH) ondersteunt koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix zowel in hun werk als privé. In totaal zijn er bijna driehonderd mensen in dienst. Zij organiseren onder meer evenementen, bijeenkomsten en bezoeken.