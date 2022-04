Nog kaarten voor 2e reeks rondleidingen koninklijke wachtkamers

De kaartverkoop voor rondleidingen tijdens de laatste vijf zondagen dat de koninklijke wachtkamers op station Hollands Spoor in Den Haag zijn geopend, gaat iets minder hard dan de eerste ronde. Dat laat cultureel organisatiebureau Artifex, een van de organisaties achter de openstelling, woensdag aan het ANP weten.

Kaartjes voor de eerste vijf zondagen vanaf 24 april gingen eind vorige week in de verkoop. Deze eerste ronde was vrij snel uitverkocht, maar voor de tweede lichting zijn nog genoeg tickets te krijgen. Van de twintig rondleidingen vanaf 29 mei die dinsdag zijn vrijgegeven, is er eentje uitverkocht en twee bijna, laat een woordvoerster weten. Per rondleiding zijn er negentien kaartjes beschikbaar, dus 380 in totaal.

De koninklijke wachtkamers zijn meerdere rijkelijk versierde kamers op het Haagse station, waar de koning en koningin voor aanvang van een treinreis samen met hun personeel kunnen wachten op de trein. In de ruimtes zijn koninklijke toiletten en verwarming aanwezig om het wachten wat aangenamer te maken.

Mensen die een kaartje hebben gekocht krijgen een rondleiding van een half uur door het gebouw, dat aan het einde van de negentiende eeuw in gebruik werd genomen. Nog steeds vertrekt de koninklijke familie af en toe met de trein vanaf Hollands Spoor naar bijvoorbeeld hun vakantieoord in Lech in Oostenrijk.