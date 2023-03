Nu al buitenlandse interesse voor Videoland-serie Máxima

Nog voor de eerste scenes zijn opgenomen is er al buitenlandse interesse voor de nieuwe Videoland-serie Máxima. Producent Rachel van Bommel van Millstreet Film zegt al in gesprek te zijn met partijen uit onder meer Duitsland, Spanje, Scandinavië en Latijns-Amerika.

“Het is zeker de bedoeling om de serie ook aan het buitenland te verkopen”, zei Van Bommel donderdag tijdens de presentatie van de hoofdrolspelers van de dramaserie in het Amsterdamse Amstel Hotel. “Er zijn veel landen waar het publiek veel interesse heeft in onze koninklijke familie. Daarnaast leent de serie zich ook goed voor de buitenlandse markt want in de serie wordt straks voor de helft Spaans gesproken, 30 tot 40 procent in het Engels en 10 procent Nederlands.”

De zesdelige serie Máxima is gebaseerd op het boek Moederland: De jonge jaren van Máxima Zorreguieta van auteur Marcia Luyten dat in november 2021 verscheen. Het verhaal gaat over hoe de jonge Máxima opgroeit, in New York gaat werken, Willem-Alexander ontmoet en uiteindelijk naar Nederland vertrekt. Voor de titelrol is de Argentijnse actrice Delfina Chaves gecast. Willem-Alexander zal worden gespeeld door Nederlander Martijn Lakemeier.

De opnames gaan in juni van start en de reeks zal in 2024 op Videoland te zien zijn.