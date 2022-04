Oekraïense atleten toch wel naar Invictus Games

Het Oekraïense team van sporters die meedoen aan de vijfde editie van de door prins Harry bedachte Invictus Games in Den Haag is veilig in Nederland aangekomen. Dat meldde de organisatie van het evenement woensdagavond op sociale media. Eerder woensdag was het nog onzeker of de afvaardiging uit Oekraïne van de partij zou zijn vanwege de oorlog in het land.

De Invictus Games zijn een internationaal sportevenement voor militairen en veteranen, die psychisch of lichamelijk gewond zijn geraakt tijdens hun krijgswerk. Prins Harry begon in 2014 met de Games om door middel van sport herstel te stimuleren, revalidatie te ondersteunen en breder begrip en respect te kweken voor gewonde militairen en veteranen. Harry zal aanwezig zijn in Den Haag, net als zijn echtgenote Meghan. Ook koning Willem-Alexander en prinses Margriet zullen acte de présence geven.

De ongeveer vijfhonderd deelnemers uit achttien landen zijn actief in tien sporten: atletiek, gewichtheffen, handboogschieten, indoorroeien, Land Rover Driving Challenge, rolstoelbasketbal, rolstoelrugby, wielrennen, zitvolleybal en zwemmen. De meeste sporten vinden plaats op locaties in en om het Zuiderpark. Vanwege coronabesmettingen ontbreken de delegaties uit Jordanië en Nieuw-Zeeland.

De Invictus Games duren van zaterdag 16 april tot en met vrijdag 22 april. Het evenement in en rond het Zuiderpark in Den Haag stond aanvankelijk voor 2020 gepland, maar moest vanwege de coronapandemie worden uitgesteld.