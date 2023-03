Zien: Oekraïense kinderen in hulpcentrum maken kennis met koningspaar

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben tijdens hun bezoek aan het hulpcentrum voor Oekraïense vluchtelingen in Poprad de kinderen in het centrum beter leren kennen. Het koningspaar praatte met de kinderen, nam hun tekeningen en knutselwerken in ontvangst en nam de kinderen op de arm.

Het koningspaar betrad een ruimte in het gebouw die was versierd met gekleurde slingers. Daar wachtten zo’n twintig kinderen en een aantal volwassenen de koning en koningin op. Het koningspaar nam vele tekeningen en knutselwerken in ontvangst. “Heel erg bedankt”, zei de koning terwijl hij een knutselwerkje van bloemen in ontvangst nam. “Heel erg mooi”, prees Máxima een van de tekeningen. De koning tilde een van de kinderen op en gaf haar een high five. Daarna stelde hij voor om een groepsfoto te maken. Ook de koningin nam een van de kinderen op haar arm, waarna de koning en koningin poseerden voor een foto met alle kinderen.

Voorafgaand aan het ontmoeten van de kinderen namen de koning en koningin deel aan een kringgesprek over de zorg voor gevluchte Oekraïners. Daar deden onder anderen een coördinator Early Childhood Development bij UNICEF, een adviseur van People in Need en een advocaat bij Human Rights League aan mee. Tijdens de voorstelronde liet koningin Máxima al haar goedkeuring blijken voor het werk van de aanwezigen. “Heel goed”, merkte ze op, nadat de UNICEF-vertegenwoordiger vertelde over de hulp die haar organisatie gevluchte gezinnen biedt. Daarna kwam onder meer het onderwijs voor gevluchte kinderen aan bod, want sommige Oekraïense kinderen krijgen nog geen onderwijs. De koning vertelde dat tijdens de coronapandemie veel sprake was van onlinelessen in Nederland. Máxima benoemde dat een grote uitdaging daarin wel het gebrek aan sociaal contact is. Dat beaamde de koning.

Dank

Caputova wilde de aanwezigen bedanken voor hun inzet. De koning sprak daarna ook zijn dank uit voor het werk dat de deelnemers doen.

Het bezochte hulpcentrum is van Caritas Slovakia en is gevestigd in een oud schoolgebouw. Het centrum wordt grotendeels gerund door Oekraïense vluchtelingen en biedt onder meer psychologische hulp, kinderopvang en spullen, waaronder kleding. Ook worden sociale activiteiten georganiseerd. Sinds de oorlog in Oekraïne begin zijn circa een miljoen Oekraïners Slowakije binnengekomen en verblijven zo’n 80.000 mensen hier voor langere tijd.

Het koningspaar begon dinsdag aan een driedaags staatsbezoek aan Slowakije, waarbij ook de oorlog in Oekraïne een belangrijk thema is. Koning Willem-Alexander sprak tijdens het Business Forum op woensdag al met een aantal anderen over de wederopbouw van Oekraïne en de zorg en herintegratie van oorlogsveteranen. Onder anderen de ambassadeur van wederopbouw van Oekraïne was bij dat gesprek aanwezig.