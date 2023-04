Omroep MAX viert Koningsdag volgende week met extra uitzendingen

Jan Slagter ontvangt op Koningsdag tijdens een speciale uitzending van Tijd voor MAX op Paleis Soestdijk diverse gasten die een link hebben met het koningshuis. Vanaf 13.50 uur vertellen zij op donderdag 27 april tijdens de live-uitzending op NPO 1 over hun ervaringen met de Oranjes.

Onder anderen koningshuisdeskundige Justine Marcella en cabaretière Karin Bloemen worden door Slagter ontvangen op het paleis. Ook Heel Holland Bakt-finaliste Amel is te gast, zij kwam net als koningin Máxima naar Nederland voor de liefde en bakt koninklijke lekkernijen tijdens de uitzending. Huri Sahin, de burgemeester van Rijswijk, vertelt over haar ontmoeting met de koning. Daarnaast treedt ook cabaretduo Maartje & Kine op met een lied over Koningsdag door de jaren heen.

Later op de middag is er nog een dubbele uitzending van de talkshow Tijd voor MAX, gepresenteerd door Martine van Os en Sybrand Niessen. Zij ontvangen op het paleis onder anderen Albert Verlinde, koningshuisdeskundige Josine Droogendijk en acteur René van Kooten. Laatstgenoemde trad in 2013 op voordat Willem-Alexander koning werd en geeft donderdag opnieuw een optreden met de cast van de musical Les Misérables. Daarnaast doet Blauw Bloed-presentatrice Tirza van der Graaf verslag van Koningsdag in Rotterdam en vertolkt de cast van de musical Grease het nummer We Go Together.