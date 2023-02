Op Sint-Maarten wordt voor Amalia en koningspaar flink gejuicht

Het ontvangst door Sint-Maartenaren van koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia was maandagmiddag uitgelaten. Langs de route van een wandeling langs muurschilderingen in Philipsburg en een culturele manifestatie stonden duizenden Sint-Maartenaren en Nederlandse toeristen om de koninklijke familie te zien.

Amalia en het koningspaar schudden uitgebreid mensen de hand, gaven high fives, hadden korte gesprekjes met hen – “woont u hier? bent u op vakantie?” – en luisterden naar de muziek die langs de route werd gespeeld. Af en toe ontstond er lichte chaos tijdens de wandeling op de Boardwalk van Philipsburg, omdat omstanders zich regelmatig mengden met de media en de delegatie. Ook de beveiliging van de Oranjes, lokaal en Nederlands, was flink op de been: tientallen beveiligers en politieagenten waren met het blote oog te herkennen.

Eerder op de dag maakten Amalia en het koningspaar een wandeling langs muurschilderingen, waar ze spraken met de kunstenaars. Een van hen, Magueda Jackson, liet haar kunstwerk zien met daarop puntkomma’s verwerkt tot vlinders. De puntkomma staat symbool voor iets dat had kúnnen eindigen, maar waarbij dat niet is gebeurd: vaak representatief voor het leven van iemand met mentale problemen. “Heel goed dat je aandacht vraagt voor mental health”, zei koningin Máxima, die zelf in Nederland ook veel aandacht besteedt aan het onderwerp, tegen de kunstenares. De koning noemde het kunstwerk en de uitleg van Jackson “fantastisch”. Langs de route riep één omstander “I want my money back” toen de Oranjes voorbij kwamen, vermoedelijk verwijzend naar een compensatie voor het slavernijverleden.

Gevoelens

Op voorhand werd door sommige mensen gedacht dat het bezoek aan Sint-Maarten, dat dinsdag wordt voortgezet, nog best eens gevoelig zou kunnen liggen. Premier Silveria Jacobs liet eind december weten de slavernijexcuses van de regering – en dus mede van de koning – niet te accepteren. Jacobs vindt dat er pas sprake kan zijn van excuses met inhoud als goed onderzocht is hoe kolonialisme kon gebeuren, wie daar allemaal door zijn getroffen en wie daarvoor verantwoordelijk is.

Ze wees excuses op termijn niet af, maar verbond daar wel de nodige voorwaarden aan. Zo vindt ze dat de Nederlandse verontschuldigingen zich veel verder moeten uitstrekken dan alleen tot de voormalige koloniën. Onder meer het Afrikaanse continent verdient excuses van Nederland, want daar is onnoemelijk veel leed aangericht door Nederlandse slavenhandelaren, zei zij.