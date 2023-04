Oranjes gaan voor kleur op Koningsdag, koning ‘staat er goed op’

Josine Droogendijk, van het blog Modekoningin Máxima, is “heel blij” met de outfits die de Oranjes dragen tijdens Koningsdag in Rotterdam. Dat zegt Droogendijk in gesprek met het ANP. Vooral de kleurrijke outfits van Máxima en prinses Amalia vallen goed in de smaak bij de modekenner.

“Op een dag als Koningsdag, je ziet heel veel Oranje. Het laatste wat je wil is dat de koningin, koning en prinsessen onopgemerkt voorbijgaan”, legt Droogendijk uit. Máxima draagt een felgroene asymmetrische rok met sierlijke striksluiting van modehuis Natan, waar de koningin vaker kleding van draagt. Ook de top die Máxima draagt is van Natan. Over de top en rok draagt Máxima een witte mantel. Groen en wit zijn de kleuren van Rotterdam. De hoed van Máxima is volgens Droogendijk van Fabienne Delvigne en droeg zij eerder in 2017.

Prinses Ariana draagt een broekpak van Max & Co, aldus Droogendijk. Amalia heeft een groene tas van het merk Jacquemus bij zich. Droogendijk vindt het leuk dat de Oranjes opnieuw onderling accessoires hebben geruild. “Máxima heeft een tasje bij zich dat Ariana vorige week droeg. Het tasje van Ariane zagen we eerder bij Máxima.”

Dat Máxima een schoen met open teen draagt, noemt Droogendijk “dapper”, gezien de temperatuur donderdag. “Ze zal blij zijn als ze vanavond weer een pantoffeltje aan kan doen, denk ik.”

Droogendijk vindt dat de koning er dit jaar “beduidend beter” bij loopt. “De koning staat bekend om de wijde pasvorm van zijn pakken”, legt de modekenner uit. Het pak dat Willem-Alexander donderdag draagt ziet er beter uit wat betreft Droogendijk. “En hij heeft wat gel in zijn haar gedaan. Hij staat er goed op.”