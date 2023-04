Oranjes missen Alexia op Koningsdag in Rotterdam

De Oranjes missen prinses Alexia op Koningsdag in Rotterdam. Dat liet koningin Máxima donderdag weten in een interview met journalisten op Koningsdag.

“We missen Alexia”, zei de koningin. “Ze had zo graag hier willen staan.”

De prinses, die vanwege examens in Wales dit jaar niet bij Koningsdag kan zijn, heeft het gezin volgens haar moeder drie keer opgebeld.

Alexia, de middelste dochter van het koningspaar, vervolgt sinds de zomer van 2021 haar middelbareschooltijd aan het United World College of the Atlantic (UWC Atlantic College) in Llantwit Major in Wales. Zij gaat daar op voor haar Internationaal Baccalaureaat.