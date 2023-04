Overleden Paul van Vliet had bijzondere band met koningshuis

De dinsdag overleden cabaretier Paul van Vliet had een bijzondere band met het Nederlandse koningshuis. Hij was bevriend met prinses Beatrix, met wie hij studeerde. Ook in de jaren daarna kwamen de twee elkaar nog regelmatig tegen.

“Toen ze afscheid nam van haar studie in Leiden gaf Beatrix een feest en sprak ze ons toe. Ze zei: ik heb vier zorgeloze jaren gehad, vanaf nu wordt mijn leven anders. Het is niet langer Beatrix en hoi, maar u en mevrouw”, zei Van Vliet ruim tien jaar geleden toen de prinses aankondigde dat ze zou aftreden als koningin.

Van Vliet trad ook op tijdens haar ondertrouw. “Dat was redelijk sensationeel in die tijd, de eerste keer dat een cabaretier zo vrijmoedig het koningshuis toesprak. De mensen om hen heen waren erg gespannen en door mijn optreden trad er een grote ontspanning op en heeft iedereen verschrikkelijk gelachen. Vanaf dat moment was er iets extra’s tussen ons”, zei Van Vliet daarover.

In 2008 kreeg hij uit handen van toenmalig koningin Beatrix een Eremedaille voor Kunst en Wetenschap.