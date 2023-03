Peter van der Vorst: verhaal Máxima wil je als makers vertellen

Als voormalig royaltywatcher ligt het onderwerp van de nieuwe Videolandserie Máxima RTL’s Content Directeur Peter van der Vorst (51) na aan het hart. Toch denkt de voormalig journalist dat elke andere programmadirecteur ook volmondig ja had gezegd tegen een serie als deze, vertelt Van der Vorst donderdag tijdens de presentatie van de hoofdrolspelers van de serie in Amsterdam.

“Iedereen bij ons was enthousiast over deze serie. En ik beslis dat natuurlijk ook niet in mijn eentje. Het is ook een heel kostbare serie voor Videoland”, zegt Van der Vorst. “Maar als er een verhaal is dat je als Nederlandse streamingsdienst wil vertellen, dan is dat het verhaal van Willem-Alexander en Máxima. Dus daar was geen enkele twijfel over”, aldus Van der Vorst.

De zesdelige serie Máxima, die vanaf 2024 te zien zal zijn, is gebaseerd op het boek Moederland: De jonge jaren van Máxima Zorreguieta van auteur Marcia Luyten dat in november 2021 verscheen. De hoofdrollen worden gespeeld door de Argentijnse Delfina Chaves als Máxima en Martijn Lakemeier als Willem-Alexander. Het verhaal gaat over hoe de jonge Máxima opgroeit, in New York gaat werken, Willem-Alexander ontmoet en uiteindelijk naar Nederland vertrekt voor de verloving.

Docu-serie The Love Story

Van der Vorst maakte een deel van de periode tot de verloving van dichtbij mee. “Ik heb in de aanloop naar het huwelijk een docu-serie gemaakt, die heette Willem-Alexander en Máxima The Love Story, en het ís ook een liefdesverhaal zoals er in het openbaar maar weinig zijn in Nederland” zegt Van der Vorst. “Ik ben er op veel momenten ook bij geweest. Of het nou in New York was waar hij refereerde aan de brief van Videla, de aankondiging van de verloving of het huwelijk. Het is wel heel grappig om dan nu in deze rol deze serie aan te kunnen kondigen.”

Hoewel Van der Vorst meermaals benadrukt dat Máxima de duurste productie van Videoland tot nu toe is, wil hij geen bedragen noemen. “Dat doen we nooit, maar het zijn hoge bedragen per aflevering. Dat zit hem vooral in de locaties. Je gaat naar Argentinië, naar New York, het is kostbaar. Maar dat vinden we niet erg, deze serie is dat waard”, besluit hij.