Pianist Wibi Soerjadi krijgt hoge koninklijke onderscheiding

Pianist Wibi Soerjadi heeft zaterdagmiddag een koninklijke onderscheiding ontvangen. Hij is bevorderd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Eerder werd de pianist al benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Soerjadi is benoemd tot Officier vanwege “de creatieve wijze waarop hij de klassieke muziek voor een groot publiek toegankelijk heeft gemaakt”. De muzikant werd zaterdag verrast tijdens een tuinconcert in de gemeente Hof van Twente. Het optreden maakte deel uit van een reeks concerten ter gelegenheid van zijn 40-jarig bestaan als artiest.

Het hoge lintje werd uitgereikt door burgemeester Ellen Nauta van Hof van Twente. Soerjadi werd geridderd toen hij 25 jaar in het vak zat.