Pieter-Christaan onder de indruk van Voice Kids-winnares Emma

Pieter-Christiaan, de derde zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven, heeft zaterdag genoten van een optreden van de 14-jarige Emma Kok. Op Instagram schrijft de prins dat hij verwacht dat Nederland nog veel gaat horen van de zangeres die in 2021 de winnares werd van The Voice Kids.

Emma en Pieter-Christiaan ontmoetten elkaar zaterdagavond in de Laurenskerk in Rotterdam. Daar vond de opening van het Sophia Lichtjesdiner plaats, een benefietdiner voor het Erasmus MC – Sophia Kinderziekenhuis. Bij een foto van de twee samen schrijft de prins dat Emma “een prachtige stem” heeft en noemt hij haar een “zangeres waar we meer van gaan horen”.

De zoon van Margriet en Pieter is al jaren ambassadeur van het Lichtjesdiner. Dat vindt doorgaans in december plaats, maar was dit keer vanwege de coronamaatregelen naar april verplaatst.