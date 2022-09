Pieter-Christiaan klaar voor marathon van Berlijn

Pieter-Christiaan is klaar voor de marathon van Berlijn, die zondag wordt gehouden. Op Instagram deelt de prins een foto van zijn looptenue en zijn startnummer.

“Voorbereiding voor de racedag morgen. Vroege start 09:15!”, schrijft de zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven op Twitter. Daarbij deelt hij een foto van zijn bidons, zijn energiegels en zijn startnummer 141 met de naam ‘Van Oranje-Nassau’.

Het is zeker niet de eerste marathon van Pieter-Christiaan. Vorig jaar deed hij ook al mee met de marathon van Berlijn en finishte toen in een tijd van 03.26.19. De prins liep al negen keer de marathon van New York en neemt zijn volgers op sociale media vaak mee in zijn trainingen en wedstrijden.