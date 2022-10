Pieter-Christiaan krijgt door Floriade-bezoek zin in wintersport

Prins Pieter-Christiaan heeft dankzij zijn bezoek aan de Floriade in Almere zin gekregen om weer op wintersport te gaan. Dat grapt de zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven donderdag bij een foto op Twitter.

“Zin in wintersport”, schrijft de prins bij een foto waarop hij staat te wachten voor de gondels die bezoekers over het Floriade-park voeren. In dezelfde gondels worden wintersporters doorgaans naar en over de pistes vervoerd. Bij andere foto’s schrijft Pieter-Christiaan dat hij nog van de laatste momenten van de Floriade geniet en dat hij donderdag goed in beweging blijft. “Stappenteller draait lekker”, deelt hij bij een foto van de plattegrond van het park.

De Floriade sluit zondag, dus Pieter-Christiaan is een van de laatste bezoekers van de expo. De tuinbouwtentoonstelling trok veel minder bezoekers dan vooraf verwacht en leverde bovendien veel hogere kosten op voor de gemeente Almere.