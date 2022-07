Pieter van Vollenhoven dankbaar voor 58.000 volgers op Twitter

Pieter van Vollenhoven heeft het respectabele aantal van 58.000 volgers op Twitter bereikt. In een bericht op het bekende microblog schrijft de echtgenoot van prinses Margriet dinsdagmiddag dankbaar te zijn dat duizenden mensen zijn berichtjes lezen.

“Vriendinnen en Vrienden. Even een dankbericht, omdat ik net zag het getal van 58.000 volgers!! Geen kinderachtig getal”, schrijft Van Vollenhoven. Onder het bericht schrijven verschillende volgers dat ze het leuk vinden om de openhartige royal op het sociale medium te volgen. “Dank voor de opluchtende Tweets, meester van Vollenhoven. Al ben ik het niet altijd met u eens, ik waardeer uw pogingen wat samenhang te brengen in deze tijden”, schrijft iemand. Een ander prijst hem met zijn keuze in de filmpjes die hij geregeld plaatst. “Bedankt voor het delen van je opwekkende filmpjes.”

Van Vollenhoven werd in 2013 lid van Twitter en plaatste inmiddels een kleine 9000 tweets. Zijn zoon Pieter-Christiaan, die ook geregeld van zich laat horen op Twitter, heeft met ruim 7700 volgers een stuk minder aanhang dan zijn vader. Ook wint Van Vollenhoven het van zijn neef Constantijn, de jongere broer van koning Willem-Alexander, die door 19.000 mensen wordt gevolgd.