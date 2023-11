Pieter van Vollenhoven: fantastisch dat Amersfoort beste stad is

Pieter van Vollenhoven vindt het geweldig dat Amersfoort is verkozen tot beste stad van Europa. Dat schrijft de echtgenoot van prinses Margriet op X.

“Amersfoort verkozen tot beste stad van Europa”, begint Van Vollenhoven zijn bericht. “Wat een fantastische prestatie en een mooie beloning voor de inzet van U allen! Mijn gelukwensen!”

Woensdag werd bekend dat Amersfoort is uitgeroepen tot beste stad van Europa om in te leven. De jury van de Britse denktank Academy of Urbanism oordeelde dat Amersfoort zich richt op “het welzijn en geluk van zijn burgers”. Naast Amersfoort waren ook het Spaanse Estepona en Exeter in Engeland genomineerd voor de prijs.

Het is niet de eerste Nederlandse stad die wint. Rotterdam won de prijs al eens in 2014.