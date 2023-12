Pieter van Vollenhoven opgelucht over steun aan Oekraïne

Pieter van Vollenhoven is opgelucht over de Nederlandse steun aan Oekraïne. Dat deelt Van Vollenhoven in een bericht op X waarin hij een interview deelt met generaal Onno Eichelsheim in Trouw. In datzelfde bericht oppert Van Vollenhoven of Europa niet moet gaan denken aan één Europees leger. “Of blijft dat een brug te ver?”, aldus de man van Margriet in de post.

In het Trouw-interview legt Eichelsheim uit dat hij zich geen zorgen maakt over een eventuele staking van de Nederlandse steun aan Oekraïne. Volgens het partijprogramma van de PVV, die na de verkiezingen als grootste uit de bus kwam, wil de partij het liefst alle hulp schrappen. Buitenlandse bondgenoten zijn daarom bang dat de twee miljard euro die Nederland eerder toezegde aan de strijd in Oekraïne in het geding komt. Eichelsheim denkt echter niet dat de soep zo heet gegeten wordt. “Ik denk dat de PVV ook onderkent dat die veiligheid in Europa en in Nederland zodanig in het geding is, dat we met elkaar die steun moeten blijven leveren”, aldus de hoogste Nederlandse generaal.

Van Vollenhoven vindt wel dat Nederlanders de uitslag van de verkiezingen moet respecteren. Dat liet hij weten in een bericht op X toen een petitie rondging waarin wordt opgeroepen om Wilders geen premier te maken.