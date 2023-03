Pieter van Vollenhoven staat stil bij verloving met Margriet

Het is op de dag af 58 jaar geleden dat prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven zich verloofden. Reden voor Van Vollenhoven om met een foto op Twitter terug te blikken op het heuglijke feit.

Van Vollenhoven deelt vrijdag een foto van hem en zijn vrouw in de tuin van hun woning Huis Het Loo in Apeldoorn. Het beeld was genomen voor de 80e verjaardag van Margriet in januari.

“58 jaar geleden onze verloving!” schrijft Van Vollenhoven bij de foto. Ook hondje Boogiewoogie staat op het kiekje en wordt door Van Vollenhoven niet vergeten. “Heel eerlijk gezegd is deze aardige Borderterriër ‘pas’ 3 jaar bij ons!!”