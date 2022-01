Postzegelvel voor 20-jarig huwelijksjubileum koningspaar

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima vieren over drie weken hun twintigjarig huwelijksjubileum. Daarom is er in Caribisch Nederland een officieel herdenkingspostzegelvel uitgegeven met kenmerkende afbeeldingen van het koningspaar.

Op het postzegelvel, dat bestaat uit vier zegels, staat onder meer een foto van het huwelijk van de koning en koningin. Zij gaven elkaar op 2 februari 2022 het jawoord. Extra bijzonder aan de zegel is dat het DNA van het koningspaar erin is afgebeeld. Dit is gedaan naar aanleiding van de ontworpen en ingerichte DNA-salon in Paleis Huis ten Bosch. De DNA-salon is een van de meest opvallende ruimtes in het gerestaureerde paleis. Kunstenaar Jacob van der Breugel heeft de genetische code van de koning en koningin uitgebeeld op de muren van deze salon. Daarvoor gebruikte hij zestigduizend handgemaakte bakstenen.

Elk huishouden in Nederland kan het postzegelvel gratis bestellen, ook de bezorging is gratis. De postzegels zijn echter in Nederland niet te gebruiken, want het vel is uitgegeven door de Postautoriteiten van Caribisch Nederland.