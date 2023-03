Prins Bernhard maakt zich op voor zevende Hollandse 100

Prins Bernhard organiseert zondag voor de zevende keer met zijn stichting Lymph&Co De Hollandse 100. Tijdens het evenement, dat wordt gehouden in Thialf in Heerenveen, wordt 10 kilometer geschaatst en 90 kilometer gefietst om geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek naar lymfeklierkanker. Bernhard heeft die ziekte zelf gehad.

De Hollandse 100 telt dit jaar 666 deelnemers. De prins doet zoals altijd zelf mee, maar ook zijn zoons Samuel en Benjamin, broer prins Floris en moeder prinses Margriet zijn van de partij. Daarnaast trekken ook ambassadeurs Simon Keizer en Monique des Bouvrie hun sportkleding aan.

Het streefbedrag van de jaarlijkse actie, 250.000 euro, was donderdag al ruimschoots behaald. Vorig jaar was dat het eindbedrag, maar deden er ook een stuk minder mensen mee.