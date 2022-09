Prins Bernhard reikt winnaarstrofee uit aan Verstappen

Uit handen van prins Bernhard van Oranje heeft Max Verstappen de winnaarstrofee van de Dutch Grand Prix gekregen. Net als vorig jaar zegevierde de Nederlander voor eigen publiek in Zandvoort. Prins Bernhard, mede-eigenaar van het circuit in de duinen, gaf Verstappen bij het uitreiken van de beker een knuffel.

De Nederlander, die op het podium gezelschap had van George Russell (tweede) en Charles Leclerc (derde), werd ook gefeliciteerd door voorzitter Mohammed Bin Sulayem van de internationale autosportfederatie FIA en directeur Hans Böhm van sponsor Heineken.

Verstappen zag onder het podium onder anderen zijn ouders en zusje staan. Vader Jos Verstappen ontbrak de afgelopen dagen in Zandvoort omdat hij corona had, maar kon er zondag weer bij zijn.

“Vrijdag en zaterdag zat ik voor de tv gekluisterd”, zei Verstappen senior bij Viaplay. “Het voelt waanzinnig om hier die sfeer te proeven en te zien hoeveel mensen hiernaartoe komen. Het is zo ongeveer een volksfeest. Max en zijn team hebben samen goed gehandeld toen de safetycar de baan op kwam, dat was gewoon perfect. Hij sloot bij de herstart goed aan. Lewis Hamilton ging redelijk laat van start. Max zat erop en dan kan het”, zei hij over de inhaalactie van zijn zoon.