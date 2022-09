Prins Constantijn in panel van technologieconferentie

Prins Constantijn zit in een panel van de SPRINT Robotics World Conference for Inspection & Maintenance Robotics. Dit internationale evenement vindt plaats op 27 en 28 september in de RAI in Amsterdam en biedt de bezoeker de kans om kennis te maken met de nieuwste robotica-oplossingen en aanverwante technologieën.

Tijdens de tweedaagse conferentie zullen demonstraties van de allermodernste robots en drones plaatsvinden in de Technology Demo Area en op de expositievloer. Het conferentieprogramma kent ruim 55 internationale sprekers.

Constantijn zal op dinsdag 27 september aanwezig zijn in de RAI in Amsterdam en deelnemen aan de panelsessie rond start-ups, scale-ups en de rol van eindgebruikers bij het commercialiseren van nieuwe technologie. De prins is aanwezig vanuit zijn rol als leider van Techleap.nl, een organisatie die zich inzet voor startende techbedrijven in Nederland.