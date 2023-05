Prins Constantijn reikt weer prijzen World Press Photo uit

Prins Constantijn reikt ook dit jaar de prijzen uit aan de winnaars van de World Press Photo. De prins, sinds 2008 beschermheer van de in Amsterdam gevestigde stichting, overhandigt de awards op 12 mei in De Nieuwe Kerk in Amsterdam.

Vorige maand werden de winnaars van de prijzen voor persfotografie al bekendgemaakt. De Oekraïense fotograaf Evgeniy Maloletka won de award World Press Photo of the Year voor zijn beeld van de oorlog in zijn thuisland. Op zijn foto is te zien dat een gewonde zwangere vrouw uit een kraamkliniek in Marioepol wordt weggedragen, die is beschadigd na een Russische luchtaanval.

De winnende foto’s zijn tot en met 30 juli te zien in een expositie in De Nieuwe Kerk. Daarna reist de tentoonstelling naar andere landen.